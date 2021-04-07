В 60 регионах за год зафиксирован отток населения

Из-за карантинных мер миграционный прирост в 2020 году снизился и только на 15% компенсировал "естественную" убыль населения. Накануне.RU проанализировало главные итоги миграции в России.

Миграционный прирост, то есть разница между прибывшими и выбывшими, составил всего 107 тыс. человек. Всего же на миграционный учет было поставлено почти 10 млн человек, что в 1,5 раза меньше, чем годом ранее. Из них 95% поставлено на учет по месту пребывания, 5% - по месту жительства. Это вся миграция, включающая перемещение россиян внутри России.

Что касается первичного миграционного учета по месту пребывания, то он составил 4,2 млн человек, из которых 56% официально въехали в Россию с целью работы, 28% - с частными или иными целями, среди которых неизбежно есть некоторая часть рабочих. Среди поставленных на первичный учет по месту пребывания преобладали граждане Узбекистана (36%) и Таджикистана (20%), по месту жительства - из Таджикистана (105 тыс. из 462 тыс.), Украины (72 тыс.), Узбекистана (57 тыс.), Казахстана (51 тыс.), Азербайджана (42 тыс.).

По действующим разрешениям на временное проживание в России в конце года проживало 307 тыс. человек (на четверть меньше, чем год назад), по действительным видам на жительство - 620 тыс. При этом 189 тыс. человек был документально запрещен, или не разрешен, въезд в Россию.

С республиками бывшего СССР миграционный прирост составил +120 тыс. человек, с остальными странами - -13 тыс. По объективным причинам он снизился, но интересно, что с Белоруссией и Арменией прирост даже ушел в минус, то есть зафиксирован небольшой отток населения. Наибольший же прирост зафиксирован в миграционном обмене с Украиной (52 тыс., сюда включены жители ДНР и ЛНР) и Таджикистаном (39 тыс.). Остальные республики дали прирост 10 тыс. и менее.

"Внутренних" мигрантов, то есть переезжающих в пределах России, стало меньше за год на 13% - 3,5 млн человек, то есть 24 на 1000 населения. Иными словами, переехали внутри России 2,4% граждан.

Внутренняя миграция оказывает большое влияние на изменение численности населения регионов. Так, устойчивая миграционная убыль населения уже много лет наблюдается в Дальневосточном федеральном округе, причем в 2020 году она увеличилась за год с -0,13% до -0,24%. Год был "карантинный", а население с Дальнего Востока побежало в два раза быстрее.

В целом за счет миграции население увеличилось в Центральном, Северо-Западном, Южном и Уральском округах, в остальных наблюдался миграционный отток населения. За счет международной миграции самый большой прирост наблюдался в Южном ФО - +0,26%. То есть иностранцы едут больше всего даже не в Центр, а на Юг.

В 34 из 85 регионов за счет миграции население увеличилось, в остальных - уменьшилось. Лидерами по миграционному приросту стали: Московская область (51,3 тыс.), Краснодарский край (33 тыс.), Ленинградская область (32 тыс.), Севастополь (15 тыс.), Ростовская (13 тыс.), Калининградская (11 тыс.) области, Республика Крым (10 тыс.). Москва только в третьем десятке с миграционным приростом всего чуть более 1 тыс., главным образом за счет выбытия большого числа иностранцев.

Лидерами по миграционному оттоку, с учетом численности населения, стали Чукотка (-1,5%), Мурманская, Омская и Астраханская области, Хабаровский край и Еврейская АО (около 0,5%). В абсолютном выражении: Омская область (-10 тыс.), Хабаровский край и Иркутская область (по -7 тыс.).

Показательно, что в 60 из 85 регионов население сократилось за счет внутренней миграции, то есть люди уезжают их них в более привлекательные регионы . Наибольшая миграционная убыль в обмене с другими российскими регионами зафиксирован на Чукотке (-1,8%), в Магаданской, Мурманской областях, Республике Коми, Еврейской АО (-0,5...-0,7%). Только в 25 наблюдается внутрироссийский миграционный прирост. Лидерство удерживает Севастополь (1,8%). Далее идут Ленинградская область (1,5%), Калининградская область (0,8%), Республика Адыгея (0,5%), Московская область (0,4%).

Интересно, что по решению территориальных органов МВД РФ статус беженца за год получили только 28 человек, а статус вынужденного переселенца - вообще никто. Сейчас статус получивших временное убежище имеют почти 20 тыс. человек, почти все - с Украины, включая ДНР и ЛНР. Беженцев почти 500 человек, 80% из них живут в Москве.

Как мы писали ране, Правительство РФ запланировало "естественную" убыль населения и большую миграцию. Из президентского указа от 21 июля 2020 года исчезла цель естественного роста численности населения. Она заменена на "обеспечение устойчивого роста численности населения", то есть ставка сделана на миграцию.