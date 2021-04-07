"Встреча выпускников КВН" в Екатеринбурге запланирована на 19 июня

В 2021 году конгресс-холл МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" вновь станет площадкой проведения "Встречи выпускников КВН".

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, "Встреча выпускников" запланирована на 19 июня. Ожидается, что в ней примут участие чемпионы Высшей лиги КВН разных лет, но конкретные команды пока не называются.

Губернатор Евгений Куйвашев уже пригласил неизменного ведущего игры Александра Маслякова и чемпионов Высшей лиги на Средний Урал.

Напомним, первая встреча трех команд-чемпионов Клуба веселых и находчивых разных лет прошла в Екатеринбурге в сентябре 2019 года, а сама игра была показана на Первом канале. Тогда в ней принимали участие команды "Уральские пельмени" с Сергеем Светлаковым, "Город Пятигорск" и "Сборная Камызякского края".

В 2020 году Екатеринбург вновь ждал игру Высшей лиги, но из-за ситуации с пандемией коронавируса было принято решение о переносе ее на 2021 год. Ранее "Встречи выпускников КВН" проходили в Сочи.