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Встреча выпускников КВН в Екатеринбурге (2019) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

"Встреча выпускников КВН" в Екатеринбурге запланирована на 19 июня

В 2021 году конгресс-холл МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" вновь станет площадкой проведения "Встречи выпускников КВН".

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, "Встреча выпускников" запланирована на 19 июня. Ожидается, что в ней примут участие чемпионы Высшей лиги КВН разных лет, но конкретные команды пока не называются.

Губернатор Евгений Куйвашев уже пригласил неизменного ведущего игры Александра Маслякова и чемпионов Высшей лиги на Средний Урал.

Встреча выпускников КВН в Екатеринбурге(2019)|Фото: gubernator96.ru

Напомним, первая встреча трех команд-чемпионов Клуба веселых и находчивых разных лет прошла в Екатеринбурге в сентябре 2019 года, а сама игра была показана на Первом канале. Тогда в ней принимали участие команды "Уральские пельмени" с Сергеем Светлаковым, "Город Пятигорск" и "Сборная Камызякского края".

В 2020 году Екатеринбург вновь ждал игру Высшей лиги, но из-за ситуации с пандемией коронавируса было принято решение о переносе ее на 2021 год. Ранее "Встречи выпускников КВН" проходили в Сочи.

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"Встреча выпускников КВН" в Екатеринбурге запланирована на 19 июня

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Теги: КВН, встреча выпускников, Екатеринбург, Масляков



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