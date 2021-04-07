В Златоусте квартиру ветерана труда залило водой из-за протекающей крыши

В Златоусте квартиру ветерана труда затопило талыми водами. Общественники просят Государственную жилищную инспекцию Челябинской области провести проверку по данному факту, об этом сообщили Накануне.RU в общественной организации "Гражданский патруль".

Речь идет о доме №20 по улице Карла Маркса. В доме каждый год во время таяния снег топит несколько квартир, в которых проживают семьи с маленькими детьми и ветеран труда. Жильцы каждый год платят за капитальный ремонт. По словам жильцов, только с трех квартир, наиболее страдающих от подтоплений, было собрано порядка 120 тыс. руб.

Однако ситуация не меняется. Общественники обратились в Госжилинспекцию и просят проверить распределения денег жильцов.