Дело Арашуковых направлено в Верховный суд РФ

Генпрокуратура РФ направила дело Арашуковых в Верховный суд после утверждения обвинительного заключения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, это сделано для решения вопроса об изменении территориальной подсудности уголовного дела.

Ранее в Следственном комитете РФ закончили расследование громкого дела. Отцу и сыну Арашуковым и восьми бывшим руководителям региональных организаций газовой отрасли предъявлены обвинения в хищении природного газа на сумму 3,8 млрд рублей на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики, растрате 747 млн рублей под видом оплаты по договорам подряда и выплат заработной платы родственникам.

Кроме того, Арашуковым предъявлены обвинения в организации убийств в 2010 году в Черкесске представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова.

По данным следствия, с 2003 года в преступлениях, совершенных преступным сообществом, приняли участие 20 человек.

Напомним, Рауль Арашуков, занимавший пост советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз", был уволен в начале 2019 года.

Рауля Арашукова, занимавшего пост советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз", задержали 30 января 2019 года в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге. Ему было предъявлено обвинение в хищении газа и создании организованного преступного сообщества (ОПС).В суде Арашуков-старший не признал вину и заявил о своей невиновности, однако его отправили под арест.

В тот же день во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале задержали его сына Рауфа Арашукова по подозрению в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений. Он также был отправлен в СИЗО.