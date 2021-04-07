Минприроды обязали срочно посчитать, сколько денег надо регионам на покупку мусорных контейнеров

Минприроды России должно до 12 апреля внести в правительство проект для предоставления регионам средств на покупку контейнеров для раздельного сбора отходов, такое поручение ведомству дала вице-премьер Виктория Абрамченко, пишет РБК.

Найти источники финансирования для закупки контейнеров вице-премьер поручала два месяца назад, но, видимо, ее задание так и не было выполнено.

По словам источника издания в правительстве, Минприроды до сих пор не собрало заявки на контейнеры от регионов, а без этого посчитать точную сумму, необходимую на закупку, невозможно.

Впрочем, проблема не только в регионах. В 2020 году на контейнеры уже выделяли 1 млрд руб. из федерального бюджета, но эти деньги так и не дошли до регионов и вернулись.

Абрамченко также поручила главе Минприроды доложить о "мерах ответственности" (наказаниях), принятых в отношении должностных лиц и работников, виновных в неисполнении ее февральского поручения. Козлов, назначенный руководителем этого ведомства в ноябре 2020 года, почти сразу начал служебную проверку из-за неисполнения нескольких предыдущих поручений правительства о выделении средств на закупку мусорных контейнеров. Уже после завершения этой проверки, в январе 2021 года, в отставку ушли директор департамента по обращению с отходами Николай Борисов и заместитель министра природных ресурсов Константин Румянцев.