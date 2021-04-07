В Екатеринбурге глава "Мемориала"* и правозащитник задержаны из-за январских акций протеста

В Екатеринбурге полицейские задержали председателя городского "Мемориала" (*признан "иностранным агентом") Анну Пастухову и правозащитника Анатолия Свечникова.

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Как сообщает ОВД-Инфо, Пастухову задержали на открытии табличек "Последний адрес". По словам самой женщины, ее повезли в отдел полиции №11 для составления протоколов из-за протестных акций, которые прошли в уральской столице 23 и 31 января.

Что касается Свечникова, его задержали на выходе из Свердловского областного суда. Правозащитника доставили в УМВД по Екатеринбургу для внесения исправлений в протокол из-за одной из январских акций.

По данным издания, оба задержанных присутствовали на акциях протеста в январе в качестве независимых наблюдателей за правонарушениями.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году Анна Пастухова и возглавляемая ею организация "Мемориал" были оштрафованы за нарушение закона об "иноагентах".