07 Апреля 2021
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Министр просвещения России Сергей Кравцов. (2021) | Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

Глава Минпросвещения: Ограничение доступа к Zoom не отразится на работе школ

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ограничение доступа к сервису видеоконференций Zoom для российских госучреждений не отразится на работе школ.

Министерство ориентировано на использование в учебном процессе отечественных видеосервисов, отметил он. В частности, это касается новой российской системы видео-конференц-связи "Сферум", она была представлена на прошлой неделе.

"Конечно, мы будем больше ориентироваться на наше программное обеспечение, мы готовы к любому развитию ситуации, но это в поддержку традиционной системы образования", - цитирует министра "Интерфакс".

Ранее "Коммерсант" сообщил, что Zoom запретила своим дистрибьюторам предоставлять программу российским госучреждениям (в том числе на территории СНГ), опасаясь санкций со стороны администрации США за сотрудничество с Россией.

В России от этого ограничения могут пострадать в первую очередь образовательные учреждения, которые закупали сервис для дистанционного обучения.

В компании Zoom Video Communications (владеет одноименным видеосервисом) пока не могут прокомментировать ситуацию, там собираются провести проверку.

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Глава Минпросвещения: Ограничение доступа к Zoom не отразится на работе школ

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Теги: Zoom, школы, Минпросвещения



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.04.2021 05:16 Мск Zoom отключает российские госкомпании от своей видеосвязи

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