07 Апреля 2021
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Общество В России
Валентин Юмашев, Владимир Познер (2019) | Фото: vk.com/yeltsincenter

СМИ "нашли" на Карибах виллу Юмашевых за €15 млн

Советник президента России на общественных началах Валентин Юмашев и его супруга Татьяна, дочь первого президента России Бориса Ельцина, приобрели в прошлом году дорогую недвижимость на острове Сен-Барт на Карибах, об этом свидетельствуют документы, обнаруженные изданиями "Новая газета", "Важные истории и АНО "Центр "Трансперенси интернешнл — Россия"* (*внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента).

В расследовании упоминаются цитаты Юмашевых конца нулевых, когда они утверждали, что не имеют роскошных вилл и другого дорогого имущества за границей. В частности Татьяна Юмашева писала в 2010 году: "Любой человек, который найдет любое имущество в любой точке мира, которое будто бы принадлежит мне, может забрать его себе. Ну, чем не хорошая история для любителей расследований?! Найдите, заберите, живите в красивом дворце или чудесной вилле до конца своей жизни, наслаждайтесь!".

СМИ ссылаются на французский коммерческий реестр за 2020 год, в котором сообщается о покупке Юмашевыми компании CDA, зарегистрированной на Сен-Барте. В доверенности, оформленной на юриста при регистрации, говорится, что компания создана "для приобретения объектов недвижимости". Вместе с этой доверенностью Валентин и Татьяна оформили у нотариуса документы на покупку дома на острове. В выписке из договора купли-продажи речь идет об объекте площадью 2,5 тысячи квадратных метров.

Просторная вилла Юмашевых стоит на высоком крутом холме в 160 метрах от берега океана. Внутри — шесть спален, восемь ванных комнат, спортзал, массажный кабинет, большой бассейн и джакузи на террасе. Недвижимость обошлась новым собственникам в 15 млн евро. Договор о покупке подписал Валентин Юмашев как представитель компании CDA.

Юмашев не стал отрицать, что недавно "инвестировал в недвижимость на острове Сен-Барт".

"Основная сумма денег, потраченная на покупку дома — это кредит, взятый в одном из российских банков, плюс заработанные деньги, с которых были заплачены все налоги. В последние годы мои основные источники дохода — дивиденды от акций En+, консалтинговая деятельность и работа в совете директоров. Мне принадлежат 1,6 процента акций En+, где я работал с момента создания группы и получил эти акции в качестве вознаграждения. Повторю, с декабря 1998 года я — частное лицо. С момента, когда я покинул должность главы администрации президента Ельцина, я ни одного дня не был чиновником или государственным служащим. Я являюсь советником президента России на общественных началах. Моя функция — координация работы Ельцин Центра, как члена правления этой некоммерческой организации, с Администрацией президента, которая по закону является учредителем Президентского центра. Эта работа не является госслужбой и не оплачивается из бюджета. Все годы я исправно плачу налоги, отчитываюсь о всех доходах, заполняю все положенные декларации. Никогда у финансовых и налоговых органов России или других стран никаких вопросов ко мне не возникало", - сообщил Юмашев.

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СМИ "нашли" на Карибах виллу Юмашевых за €15 млн

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Теги: татьяна юмашева, валентин юмашев, вилла, карибские острова, сен-барт



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