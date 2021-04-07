В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту убийства младенца, найденного в пакете

В Челябинской области возбуждено уголовное дело об убийстве младенца, которого нашли в пакете около заброшенного дома.

Напомним, тело новорожденной девочки обнаружили в пакете днем 5 апреля около заброшенного дома в поселке Мирный.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

В настоящий момент устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.