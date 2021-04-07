07 Апреля 2021
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ключ, квартира, жилье, реновация (2018) | Фото: stroi.mos.ru

Названы города России с наибольшим ростом цен на вторичное жилье

Лидером по росту цен на вторичное жилье за январь-март 2021 года среди российских городов стал Калининград, сообщает РБК со ссылкой на исследование консалтинговой группы SRG.

За три первых месяца средняя стоимость квадратного метра в этом городе выросла на 10,5% и составила 67,7 тысяч рублей.

Также существенно подорожали квартиры в Нижнем Новгороде и Улан-Удэ.

Москва оказалась на 24-м месте рейтинга: 243 тысячи рублей за квадрат, рост — 4,8%. Петербург оказался на седьмой строчке, в городе на Неве средняя цена вторичного жилья выросла на 7,17%, составив 144,6 тысячи рублей.

Напомним, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить льготную ипотеку со ставкой 6,5% на рынок вторичного жилья. Сейчас под такой процент можно купить только новые квартиры. Спикер считает, что расширение антикризисной программы повысит доступность жилья. Также это могло бы решить и возникшую проблему с ростом цен на новостройки.

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Названы города России с наибольшим ростом цен на вторичное жилье

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Теги: города, цены на жилье, калининград



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