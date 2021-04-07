Дизайнера Артемия Лебедева наградили медалью "За заслуги перед Отечеством" второй степени

Дизайнер Артемий Лебедев получил медаль "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Награду ему вручил глава Минцифры Максут Шадаев на открытии 11-го Российского форума по управлению интернетом.

В 2020 году Лебедев агитировал за поправки в Конституцию, снявшись в ролике телеканала RT.

"Студия Артемия Лебедева" неоднократно участвовала в разработке дизайнерских решений для региональных и муниципальных структур, например, разрабатывала логотипы для нескольких российских городов и областей. Один из самых громких и скандальных проектов в регионах – Пермский центр развития дизайна, над которым Лебедев работал вместе с Маратом Гельманом.