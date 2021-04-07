Орлова удивил Ташкент: мэр предложил проводить его Дни в Екатеринбурге

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о своих впечатлениях от Ташкента, куда он на этой неделе ездил в командировку.

Напомним, сейчас в Узбекистане проходит выставка "Иннопром", которая также состоится летом в Екатеринбурге. Как рассказал Орлов в своем Instagram, он встретился с хокимом (мэром) Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым.

"Узбекский коллега предложил провести в Екатеринбурге Ташкентский бизнес-форум и создать рабочую группу по инвестиционному сотрудничеству. Также мы обсудили возможность организовать Дни Ташкента в Екатеринбурге и Дни Екатеринбурга в Ташкенте. Еще одна совместная идея (конечно, после снятия ограничений по пандемии) - двусторонние гастрономические туры на уикенд", - рассказал глава столицы Урала.

Алексей Орлов признался, что Ташкент его "приятно удивил".

"Современный мегаполис, который при этом не забывает свою историю", - отметил мэр, добавив, что сегодня он вернется в Екатеринбург.

Как сообщало Накануне.RU, завтра, 8 апреля, Орлов подведет первые итоги своей работы на посту мэра. Глава города даст большую пресс-конференцию.