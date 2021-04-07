Украина обогнала всех в Европе по смертям от коронавируса за сутки

На Украине за прошедшие сутки из-за коронавируса умерли 430 человек. Это больше, чем в любой другой стране Европы и России, и четвертый показатель в мире.

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Около 400 человек с кронавирусом умерли в Италии, Франции и России, но население этих стран значительно больше, чем Украины. По смертности на миллион населения Украина превысила Италию в 1,5 раза, Францию - почти в два раза, Россию - почти в четыре.

При этом интересно, что по количесвту тестов по отношению к населению Украина по последнем месте в Европе, то есть в реальности смертность может быть еще больше. Правда, стоит сделать скидку на то, что неизвестно, сколько из тех, у кого был коронавирус, умерли именно от него. Однако это в равной степени относится ко всем странам, и при сравнительном анализе Украина находится примерно в одинаковом с ними положении.

Недавно мы писали о том, что на Украине заболеваемость и смертность от коронавируса превысили российский уровень даже в абсолютном выражении при в четыре раза меньшем населении. В сутки выявляется от 10 до 20 тыс. новых случаев.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в больницах сейчас более 47 тыс. больных, которым требуется кислородное обеспечение и количество коек с кислородом увеличили до 67 тыс., но "это предел - увеличивать дальше некуда".

Во Львове местные власти даже заговорили, что могут полностью закрыть город и остановить авиа- и железнодорожное сообщение, словно это как-то поможет улучшить ситуацию.