07 Апреля 2021
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Происшествия Челябинская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

На Южном Урале женщина подозревается в хищении 1 млн рублей, выделенных по программе "Земский учитель"

В Челябинской области 33-летняя местная жительниц подозревается в мошенничестве при получении единовременной компенсационной выплаты в рамках программы "Земский учитель".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, по версии следствия, в 2020 г. женщина, у которой нет педагогического образования, направила в региональный минобр пакет документов для участия в федеральной государственной программе, к которому приложила копию фиктивного диплома о высшем профессиональном педагогическом образовании.

Женщину включили в программу и заключили с ней трудовой договор на работу в одной из сельских школ. Однако, получив единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн руб., подозреваемая предоставила в школу фиктивный больничный лист и перестала отвечать на звонки.

В ближайшее время женщина предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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На Южном Урале женщина подозревается в хищении 1 млн рублей, выделенных по программе "Земский учитель"

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Теги: Земский учитель, хищение, мошенничество,



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