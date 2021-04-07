На Южном Урале женщина подозревается в хищении 1 млн рублей, выделенных по программе "Земский учитель"

В Челябинской области 33-летняя местная жительниц подозревается в мошенничестве при получении единовременной компенсационной выплаты в рамках программы "Земский учитель".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, по версии следствия, в 2020 г. женщина, у которой нет педагогического образования, направила в региональный минобр пакет документов для участия в федеральной государственной программе, к которому приложила копию фиктивного диплома о высшем профессиональном педагогическом образовании.

Женщину включили в программу и заключили с ней трудовой договор на работу в одной из сельских школ. Однако, получив единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн руб., подозреваемая предоставила в школу фиктивный больничный лист и перестала отвечать на звонки.

В ближайшее время женщина предъявят обвинение и изберут меру пресечения.