В ЕС проверят соблюдение этических норм при испытаниях "Спутник V"

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) проверит соответствие проведения клинических исследований российской вакцины "Спутник V" этическим и научным международным стандартам.

Как сообщает Financial Times, проверка, которая начнется на следующей неделе, будет касаться соблюдения стандарта "надлежащей клинической практики" (GCP).

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил изданию, что давления на участников не было, при испытаниях вакцины все необходимые стандарты соблюдались.

Ранее сообщалось, что РФПИ договорился о производстве вакцины от COVID-1 9 "Спутник V" в Италии, Испании, Франции и Германии.

При этом Европейское агентство лекарственных средств еще не одобрило российский препарат для применения в Евросоюзе. По предварительным данным, вакцину из России могут зарегистрировать в ЕС в мае.