07 Апреля 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Югре житель Башкортостана наказан за разлив нефтепродуктов на Самотлорском месторождении

В Югре вынесли приговор 39-летнему жителю Башкирии, которому вменяли разлив нефтепродуктов на Самотлорском месторождении, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

В ходе следствия подсудимый признал вину и полностью возместил ущерб. Решением Нижневартовского районного суда по делу назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в 50 тыс. руб. Вердикт не вступил в силу.

Напомним, 4 марта 2020 г. мастер буровой установки АО "Самотлорнефтепромхим" занимался герметизацией скважины. Он пренебрёг правилами технологического процесса и охраны окружающей среды, приняв решение о преждевременном снятии крепежных устройств с запорного механизма. В результате на участок леса площадью 0,0182 Га на Самотлорском месторождении в районе Нижневартовского участкового лесничества через незатвердевший цемент разлилась газожидкостная смесь нефтепродуктов. В почве была зафиксирована концентрация загрязнений, превышающая номы в 73 раза. Общий ущерб, нанесенный лесному фонду, составил 230 тыс. руб.

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В Югре житель Башкортостана наказан за разлив нефтепродуктов на Самотлорском месторождении

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Теги: Самотлорское месторождение, мастер, разлив, судебный штраф



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Ранее 19.02.2021 14:19 Мск В Югре житель Башкортостана предстанет перед судом за разлив нефтепродуктов на Самотлорском месторождении

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