В Югре житель Башкортостана наказан за разлив нефтепродуктов на Самотлорском месторождении

В Югре вынесли приговор 39-летнему жителю Башкирии, которому вменяли разлив нефтепродуктов на Самотлорском месторождении, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

В ходе следствия подсудимый признал вину и полностью возместил ущерб. Решением Нижневартовского районного суда по делу назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в 50 тыс. руб. Вердикт не вступил в силу.

Напомним, 4 марта 2020 г. мастер буровой установки АО "Самотлорнефтепромхим" занимался герметизацией скважины. Он пренебрёг правилами технологического процесса и охраны окружающей среды, приняв решение о преждевременном снятии крепежных устройств с запорного механизма. В результате на участок леса площадью 0,0182 Га на Самотлорском месторождении в районе Нижневартовского участкового лесничества через незатвердевший цемент разлилась газожидкостная смесь нефтепродуктов. В почве была зафиксирована концентрация загрязнений, превышающая номы в 73 раза. Общий ущерб, нанесенный лесному фонду, составил 230 тыс. руб.