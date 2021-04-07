В NASA планируют 11 апреля совершить первую попытку полета вертолета на Марсе

В NASA планируют 11 апреля совершить первую попытку полета вертолета "Ingenuity" на Марсе.

Как отмечается на сайте ведомства, это будет первый в истории полет за пределами Земли.

Вертолет 18 февраля был доставлен марсоходом "Perseverance" в кратер Езеро. В ходе полетов на Марсе он будет производить аэрофотосъемку окружающей марсоход местности.

Напомним, 18 февраля запущенный в 2020 году в США марсоход Perseverance успешно сел на Красной планете. Все операции выполнялись в автоматическом режиме. С помощью аппарата в NASA планируют обнаружить следы существования в прошлом жизни на Марсе. Ожидается, что планетоход сможет проработать 687 земных суток. Образцы грунта вернутся на Землю в 2031 году.