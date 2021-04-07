07 Апреля 2021
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Наука и техника За рубежом
(2004) | Фото: kuasar.narod.ru

В NASA планируют 11 апреля совершить первую попытку полета вертолета на Марсе

В NASA планируют 11 апреля совершить первую попытку полета вертолета "Ingenuity" на Марсе.

Как отмечается на сайте ведомства, это будет первый в истории полет за пределами Земли.

Вертолет 18 февраля был доставлен марсоходом "Perseverance" в кратер Езеро. В ходе полетов на Марсе он будет производить аэрофотосъемку окружающей марсоход местности.

Напомним, 18 февраля запущенный в 2020 году в США марсоход Perseverance успешно сел на Красной планете. Все операции выполнялись в автоматическом режиме. С помощью аппарата в NASA планируют обнаружить следы существования в прошлом жизни на Марсе. Ожидается, что планетоход сможет проработать 687 земных суток. Образцы грунта вернутся на Землю в 2031 году.

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В NASA планируют 11 апреля совершить первую попытку полета вертолета на Марсе

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Теги: вертолет, марс, марсоход Perseverance



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