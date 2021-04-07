07 Апреля 2021
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Общество За рубежом
Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале. (2021) | Фото: Роскосмос / РКС / &quot;Ресурс-П&quot;

Роскосмос опубликовал фото "удирающего" из Суэцкого канала контейнеровоза Ever Given

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Telegram фотографии контейнеровоза Ever Given, сделанные российским спутником ДЗЗ. "Куда-то пропал наш старый знакомый, наделавший столько шума в Суэцком канале... Поищем <…> А вот и он", - подписал снимки руководитель госкорпорации. На них видно, как сухогруз успешно проходит Большое Горькое озеро, являющееся частью системы Суэцкого канала.
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Между тем, в администрации канала появилась новая версия причины ЧП, из-за которого в Красном и Средиземном морях образовалась недельная "пробка" из кораблей. "Есть вероятность, что капитан допустил ошибку при управлении или регулировании скорости", - заявил глава администрации канала. Ранее рассматривалась версия о погодном факторе: судно развернуло поперек канала из-за сильного ветра.

Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале.(2021)|Фото: Роскосмос / РКС / "Ресурс-П"

Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале.(2021)|Фото: Роскосмос / РКС / "Ресурс-П"

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Роскосмос опубликовал фото "удирающего" из Суэцкого канала контейнеровоза Ever Given

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Теги: роскосмос, ever given, суэцкий канал



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Ранее 03.04.2021 16:56 Мск Все корабли, скопившиеся у Суэцкого канала, прошли через него

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