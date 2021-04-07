Роскосмос опубликовал фото "удирающего" из Суэцкого канала контейнеровоза Ever Given

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Telegram фотографии контейнеровоза Ever Given, сделанные российским спутником ДЗЗ. "Куда-то пропал наш старый знакомый, наделавший столько шума в Суэцком канале... Поищем <…> А вот и он", - подписал снимки руководитель госкорпорации. На них видно, как сухогруз успешно проходит Большое Горькое озеро, являющееся частью системы Суэцкого канала.

Между тем, в администрации канала появилась новая версия причины ЧП, из-за которого в Красном и Средиземном морях образовалась недельная "пробка" из кораблей. "Есть вероятность, что капитан допустил ошибку при управлении или регулировании скорости", - заявил глава администрации канала. Ранее рассматривалась версия о погодном факторе: судно развернуло поперек канала из-за сильного ветра.