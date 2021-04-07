В России предложили маркировать фастфуд по типу табачной продукции

В России предложили ввести регламент, согласно которому производители фастфуда будут снабжать его надписями о вреде для здоровья. С инициативой выступила Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, пишет RT.

Также, по ее мнению, производителям фастфуда необходимо указывать подробный состав компонентов своей продукции. Надпись о содержании в таких продуктах питания вредных компонентов должна быть яркой и занимать не менее 17% всей площади упаковки, а картинки с различными заболеваниями, вызываемыми употреблением такой продукции, — не менее 50% площади упаковки.

Ранее в Госдуме уже предлагали помещать на упаковке с фастфудом устрашающие изображения того, к каким болезням может привести увлечение нездоровой пищей, как на пачках сигарет, напоминает Regnum.

В прошлом году член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич сообщал о возможности создания законопроекта, направленного на борьбу с ожирением россиян. Среди прочего предлагалось ввести налог на фастфуд.