В Челябинской области выявили 120 случаев COVID-19 за сутки

В Челябинской области за сутки подтверждено 120 случаев COVID-19, девять человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 57 тыс. 512 человек.

В настоящий момент в регионе 3 тыс. 327 заболевших. За сутки выписаны 122 человека, всего в регионе выздоровели 51 тыс. 733 пациента.

За прошедшие сутки умерло девять человек, из них восемь от коронавируса. Еще у одного человека COVID-19 был сопутствующим заболеванием.