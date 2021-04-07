Pfizer пообещал поставить Украине 10 млн доз вакцины от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американская компания Pfizer поставит в страну 10 млн доз вакцины от коронавируса – заключен соответствующий контракт. Правда, глава государства не обозначил сроки, в которые будет поставлен препарат.

До середины апреля Украина должна получить в общей сложности почти 480 тыс. доз вакцины от AstraZeneca и от Pfizer в рамках программы COVAX, которая предусматривает обеспечение вакциной бедных стран. Всего в рамках этого проекта Украина ожидает поставок 8 млн доз вакцин, но когда это произойдет – тоже неизвестно.

Наконец, по данным "Украинской правды", которая ссылается на главу Минздрава Украины Максима Степанова, контракты на поставку вакцин власти заключили с AstraZeneca, Novavax и Sinovac – 14 млн доз в общей сложности. Сроки поставок не сообщаются. Кстати, Степанов написал в Facebook о поставках вакцины от Pfizer: "Мы ожидаем, что первые партии по этому контракту начнут приходить в ближайшие месяцы".

На сегодняшний момент на Украине вакцинировано 320 тыс. человек, но – если верить официальным данным – завершили курс (то есть получили две дозы) только два человека.