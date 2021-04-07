Профессор уральского вуза перевела мошенникам больше миллиона рублей

Мошенники похитили у жительницы Екатеринбурга более миллиона рублей. Злоумышленники представились ей сотрудниками банка.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, потерпевшей оказалась профессор одного из уральских вузов. При этом он была осведомлена о подобных способах мошенничества, но все равно попалась на удочку преступников.

Все началось с того, что днем 5 апреля ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Звонок поступил с московского номера, начинающегося на "499". Мужчина с ходу заявил, что неизвестные хотят взломать принадлежащий ей банковский счет.

Затем потерпевшую соединили с неким человеком, который представился "Максимом Георгиевичем". Тот рассказал, что, по его данным, в банке работает сотрудник, который может быть связан с мошенниками. А чтобы изобличить злоумышленника и защитить счет, екатеринбурженке надо оформить в кредитной организации займ и полученные деньги перевести на страховые ячейки. После этого ее кредит якобы будет погашен автоматически.

Доверчивая женщина согласилась, пошла в отделение банка и взяла кредит на 1,3 миллиона рублей. Все заемные деньги она перевела на указанные звонившим счета. Лжеспециалист пообещал, что ее кредит будет погашен на следующий день. Затем звонки прекратились. Поняв, что ее обманули, профессор обратилась в полицию.

Там возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас сыщики пытаются выйти на след подозреваемых.

Как уже сообщало Накануне.RU, недавно жертвой аферистов стал доцент одного из ведущих вузов Свердловской области. Злоумышленники выманили у высокообразованного человека более 4 миллионов рублей.

В МВД признают, что подобные преступления раскрываются крайне редко.