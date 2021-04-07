07 Апреля 2021
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Политика Ямало-Ненецкий АО
Дмитрий Кобылкин, Владимир Якушев (2021) | Фото: uralfo.gov.ru

Кобылкин спрячется в Госдуме от коррупционного скандала с подчинённым?

В Салехарде встретились полпред президента в УрФО Владимир Якушев и врио заместителя секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Дмитрий Кобылкин. Они обсудили реализацию нацпроектов, сообщили Накануне.RU в уральском полпредстве.

Якушев подчеркнул, что на территории Уральского федерального округа все национальные и партийные проекты являются приоритетными, однако всегда нужно учитывать региональную специфику и конкретные условия жизни региона. Для Ямало-Ненецкого автономного округа, как региона, на территории которого проживают коренные малочисленные народы Севера, нацпроект "Экология" и связанные с ним партийные проекты партии власти имеют особое значение.

Добавим, в кулуарах давно обсуждается потенциальное выдвижение бывшего губернатора Ямала Кобылкина в Госдуму. Возможно, разговор во время встречи зашёл и об этом.

Напомним, и Кобылкин, и Якушев в 2018 г. вошли в состав нового состава федерального Правительства. Первый возглавил минприроды, второй – минстрой. В ноябре 2020 г. оба пересели в другие кресла – Кобылин стал и.о. замсекретаря генсовета и первым заместителем главы избирательного штаба "ЕР", Якушев – полпредом президента в УрФО.

Дмитрий Кобылкин, Владимир Якушев(2021)|Фото: uralfo.gov.ru

Вероятное выдвижение в парламент пройдёт для Кобылкина на фоне того, что СК предъявил обвинение в получении особо крупной взятки экс-директору ямальского регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства. Также обвинение предъявлено генеральному директору ООО "Реском-Тюмень" – ему вменяют дачу взятки в особо крупном размере. Оба взяты под стражу. По данным следствия, в январе – июне 2011 г. (Кобылкин возглавлял Ямал как раз в это время – в 2010-18 гг.) директор окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства с целью обеспечения победы в аукционе ООО "Реском-Тюмень" и ООО "Партнер-Групп" дал указание подчиненным сотрудникам изготовить проекты аукционной документации, содержащие условия, заведомо неисполнимые для иных участников аукциона. За это он якобы получил взятку в особо крупном размере в виде "BMW X5" ценой в 1,5 млн руб.

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Кобылкин спрячется в Госдуме от коррупционного скандала с подчинённым?

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Теги: Владимир Якушев, Дмитрий Кобылкин, встреча



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