В Zoom проверят информацию об отключении от сервиса российских госучреждений

В компании Zoom Video Communications (владеет одноименным видеосервисом) пока не могут прокомментировать ситуацию с отключением от программы российских государственных учреждений. Там собираются провести проверку.

"Похоже, что [эти сведения] основываются на сообщении от одного из агентств, занимающихся продажами на партнерской основе", - цитирует ТАСС представителя компании. В Zoom собираются "уточнить информацию" о происходящем.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что Zoom запретила своим дистрибьюторам предоставлять программу российским госучреждениям (в том числе на территории СНГ), опасаясь санкций со стороны администрации США за сотрудничество с Россией.

В России от этого ограничения могут пострадать в первую очередь образовательные учреждения, которые закупали сервис для дистанционного обучения.