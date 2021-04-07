07 Апреля 2021
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Экономика В России
Заправка (2020) | Фото: Накануне.RU

В ФАС объяснили подорожание бензина сильными холодами

В ФАС России объяснили рост цен на бензин за три месяца текущего года, сообщают "Известия".

По данным службы, спровоцировать подорожание топлива могло "резкое понижение температур окружающей среды".

Другими причинами подорожания топлива стали рост экспортных цен на нефтепродукты, сезонное повышение спроса на них внутри страны, а также в Европе и Азии, говорится в письме ФАС.

Гендиректор АО "Осколнефтеснаб" Александр Масалитин, однако, не согласился с доводами ведомства. По его словам, в связи с сезонным спросом или снижением температур тот рост цен, который наблюдается на рынке, произойти не мог.

Как сообщалось, цены на бензин в России в марте по сравнению с февралем выросли на 1,1% в феврале он подорожал по сравнению с январем на 0,9%, а в январе – на 1%.

Рост потребительских цен на бензин в январе-марте 2021 года составил 3% при общей инфляции за этот период в 2,1%, с начала 2021 года стоимость бензина в России выросла больше, чем за весь 2020 год (за минувший год рост цен на бензин составил 2,5%).

В годовом выражении в марте бензин вырос в цене на 5,2% при годовой инфляция – 5,8%.

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В ФАС объяснили подорожание бензина сильными холодами

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Теги: фас, бензин, холода



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