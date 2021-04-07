Бастрыкин вновь раскритиковал работу СКР по Свердловской области

Во вторник глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором обсуждалась работа региональных управлений по сообщениям о преступлениях. Некоторые из них подверглись критике.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, сначала Бастрыкин заслушал доклады подчиненных о ходе расследования резонансных уголовных дел, а также результаты доследственных проверок по некоторым происшествиям. После этого, говоря о работе в регионах, им были отмечены положительные результаты следственных управлений по Тюменской, Брянской, Астраханской и Магаданской областям, а также республике Карелия.

Вместе с тем, на совещании был назван ряд подразделений, где есть существенные пробелы. Так, критике Бастрыкина подверглись Новгородская область и Кабардино-Балкарская республика. Отдельно председателем СКР были отмечены недостатки в работе СК России по Свердловской области и Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Подводя итог, Александр Бастрыкин поручил руководителям всех подразделений, где зафиксированы недостатки, проанализировать ситуацию и принять оперативные меры по их устранению.

Напомним, в прошлом году глава СКР уже выражал недовольство работой свердловских следователей из-за уголовного дела 18-летней давности.