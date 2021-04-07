Представитель Госдепа США заявил о возможности бойкота Олимпиады в Пекине

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс накануне предположил, что бойкот Олимпийских игр в Пекине в 2022 году может повлиять на решение проблемы нарушения прав человека в Китае. Но позже, как сообщает CNBC, в Госдепе отреклись от этого высказывания, заявив, что не рассматривают возможность бойкота и уж тем более привлечение к нему союзников.

"Наша позиция по Олимпиаде 2022 года не изменилась. Мы не обсуждали и не обсуждаем какой-либо совместный бойкот с союзниками и партнерами", - заявили в Госдепе.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Тем не менее, источники телеканала сообщают, что дискуссия о возможности бойкота Олимпиады все-таки велась (и, возможно, ведется) как в стане демократов, так и среди республиканцев, и единой позиции нет ни у тех, ни у других.

"Лучше поехать и победить, - заявил один из источников канала. – Лучше быть Джесси Оуэнсом, чем Советским Союзом в 1984 году". (Оуэнс - темнокожий американский спринтер, выиграл четыре золотые медали на летних Олимпийских играх 1936 года в нацистском Берлине. Советский Союз бойкотировал игры 1984 года в Лос-Анджелесе после того, как США пренебрегли играми 1980 года в Москве в знак протеста против ввода советских войск в Афганистан).

Пекин ранее отверг обвинения США в геноциде уйгуров, мусульманского населения, проживающего в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Министерство иностранных дел назвало такие заявления "злонамеренной ложью, призванной очернить Китай".