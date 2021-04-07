На Южном Урале подрядчика по ремонту железнодорожных платформ подозревают в мошенничестве

В Челябинской области директора коммерческой организации подозревают в мошенничестве при строительстве железнодорожных платформ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского СУ СКР на транспорте.

По версии следствия, в 2019 г. бригадами коммерческой организации выполнены работы по текущему ремонту железнодорожных платформ на Южно-Уральской железной дороге. При выполнении работ подозреваемый уменьшил затраты на используемые материалы. Кроме того, часть работ, предусмотренных техническим заданием, не были выполнены.

Ущерб составил свыше 1 млн 900 тыс. руб.

"В настоящее время следственными органами проведены осмотры мест происшествий, выемка должностных и бухгалтерских документов, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе Уральского СУ СКР на транспорте.