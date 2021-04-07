07 Апреля 2021
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Происшествия Свердловская область
Вырубки под стройку логопарка в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге на месте стройки логопарка продолжились вырубки

В Калининском микрорайоне Екатеринбурга продолжаются вырубки леса, связанные со строительством логопарка. Об этом корреспонденту Накануне.RU рассказали местные жители.

Бригада из 10 рабочих приехала в 9 утра, чтобы продолжать вырубки. Всего в настоящий момент, по оценкам жителей, вырублено уже 500 деревьев. Недовольные екатеринбуржцы вызвали полицию.

Напомним, жители микрорайона Калининский на северо-востоке Екатеринбурга протестуют против строительства логопарка. Они считают, что застройщик возведет на участке, примыкающем к ЕКАДу, обычную промзону. Вырубки начались 29 марта. По словам депутата Госдумы Дмитрия Ионина, огромный участок земли был недорого, по 200 руб./сотка, продан фирме с московскими корнями. На днях состоялся протестный сход, на который пришло более 70 человек.

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В Екатеринбурге на месте стройки логопарка продолжились вырубки

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Теги: логопарк, вырубки



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Ранее 03.04.2021 16:05 Мск Жители микрорайона на севере Екатеринбурга протестуют против строительства логопарка

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