В Екатеринбурге на месте стройки логопарка продолжились вырубки

В Калининском микрорайоне Екатеринбурга продолжаются вырубки леса, связанные со строительством логопарка. Об этом корреспонденту Накануне.RU рассказали местные жители.

Бригада из 10 рабочих приехала в 9 утра, чтобы продолжать вырубки. Всего в настоящий момент, по оценкам жителей, вырублено уже 500 деревьев. Недовольные екатеринбуржцы вызвали полицию.

Напомним, жители микрорайона Калининский на северо-востоке Екатеринбурга протестуют против строительства логопарка. Они считают, что застройщик возведет на участке, примыкающем к ЕКАДу, обычную промзону. Вырубки начались 29 марта. По словам депутата Госдумы Дмитрия Ионина, огромный участок земли был недорого, по 200 руб./сотка, продан фирме с московскими корнями. На днях состоялся протестный сход, на который пришло более 70 человек.

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