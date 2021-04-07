Лавров: Россия готова поставлять вакцину от коронавируса в нуждающиеся страны

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности российской стороны предоставить собственную вакцину от коронавируса нуждающимся странам на транспарентной основе. Глава министерства дал интервью пакистанскому изданию News International.

По его словам, приоритетом в настоящее время является вакцинация населения России, пишет Regnum.

Однако вопрос справедливого распределения препаратов против COVID-19 весьма чувствителен, особенно для беднейших стран, добавил Лавров.

Ранее стало известно, что Россия бесплатно выделит Молдавии партию вакцины от COVID-19. Как сообщил экс-президент страны Игорь Додон после встречи с заместителем главы Администрации российского президента Дмитрием Козаком в Москве, препарат будет предоставлен в качестве гуманитарной помощи. Речь идет о 180 тыс. "Спутника V".