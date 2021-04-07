07 Апреля 2021
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Общество В России Москва
Общественная палата Российской Федерации, ОП РФ (2017) | Фото: molod86.ru

Общественная палата России исключила Марину Литвинович из ОНК

Общественная палата России исключила Марину Литвинович из состава Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК).

ОНК занимается контролем соблюдения прав человека в колониях, СИЗО и т.д.

Литвинович вменяли аж 65 эпизодов нарушения кодекса этики организации, а также нежелание действовать коллегиально. Примечательно, что изначально – несколько недель назад, когда члены ОНК только начали процесс по отстранению своей коллеги, - ей вменяли совсем другое, например, разглашение данных о заключенных, нарушение тайны следствия, распространение недостоверных данных и т.д.

Общественница считает, что это решение ОП политически мотивированное, будет обжаловать его в суде.

Также Литвинович подтвердила свои планы, о которых высказывалась на этапе рассмотрения ее "дела": она собирается пойти на выборы в Госдуму и уже готова начать переговоры с несколькими партиями о своем выдвижении.

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Общественная палата России исключила Марину Литвинович из ОНК

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Теги: марина литвинович, онк москвы, общественники, общественная палата, выборы в госдуму



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