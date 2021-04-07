Свердловский минфин собирается привлечь 10 млрд для погашения госдолга региона

07 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

RuTube заменит YouTube?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область
Документ (2020) | Фото: Накануне.RU

Свердловский минфин собирается привлечь 10 млрд для погашения госдолга региона

Свердловская область намерена привлечь дополнительные средства в регион, в том числе и для погашения госдолга. Как следует из материалов на сайте госзакупок, областное министерство финансов объявило три закупки на открытие возобновляемых кредитных линий с общей суммой в 10 млрд руб. Аукцион запланирован на 30 апреля, срок окончания подачи заявок - 28 апреля.

Срок действия договоров составит 370 дней. Ставка по кредиту не превысит 5,5% годовых, что позволит банкам заработать до 111,2 млн руб. по каждому из контрактов.

Из восьми планируемых к привлечению кредитных линий, три – по 2 млрд руб., три – по 1 млрд руб. и два – по 500 млн руб. Привлекаемые в регион средства будут направлены на частичное финансирование дефицита бюджета Свердловской области, а также погашение долговых обязательств региона.

Напомним, что в Свердловской области с начала года на 7 млрд вырос государственный долг и перевалил за отметку 120 млрд. Этот показатель был достигнут всего за месяц, поскольку 1 января госдолг региона составлял 114 млрд 397 млн 791 тыс. руб. Сейчас же он составляет 120,89 млрд. Показатель в 114 млрд руб. уже был рекордным за всю историю Свердловской области. В начале 2020 г. он был практически на треть меньше и составлял 77,2 млрд.

30 марта Законодательное собрание Свердловской области утвердило исполняющего обязанности министра финансов региона Александра Старкова в качестве полноправного главы ведомства.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Свердловский минфин собирается привлечь 10 млрд для погашения госдолга региона

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Минфин, госдолг, кредитные линии, аукцион



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети