Свердловский минфин собирается привлечь 10 млрд для погашения госдолга региона

Свердловская область намерена привлечь дополнительные средства в регион, в том числе и для погашения госдолга. Как следует из материалов на сайте госзакупок, областное министерство финансов объявило три закупки на открытие возобновляемых кредитных линий с общей суммой в 10 млрд руб. Аукцион запланирован на 30 апреля, срок окончания подачи заявок - 28 апреля.

Срок действия договоров составит 370 дней. Ставка по кредиту не превысит 5,5% годовых, что позволит банкам заработать до 111,2 млн руб. по каждому из контрактов.

Из восьми планируемых к привлечению кредитных линий, три – по 2 млрд руб., три – по 1 млрд руб. и два – по 500 млн руб. Привлекаемые в регион средства будут направлены на частичное финансирование дефицита бюджета Свердловской области, а также погашение долговых обязательств региона.

Напомним, что в Свердловской области с начала года на 7 млрд вырос государственный долг и перевалил за отметку 120 млрд. Этот показатель был достигнут всего за месяц, поскольку 1 января госдолг региона составлял 114 млрд 397 млн 791 тыс. руб. Сейчас же он составляет 120,89 млрд. Показатель в 114 млрд руб. уже был рекордным за всю историю Свердловской области. В начале 2020 г. он был практически на треть меньше и составлял 77,2 млрд.

30 марта Законодательное собрание Свердловской области утвердило исполняющего обязанности министра финансов региона Александра Старкова в качестве полноправного главы ведомства.