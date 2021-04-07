Главой Верхнеуральского района избран Сергей Айбулатов

Главой Верхнеуральского района снова избран Сергей Айбулатов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района.

Напомним, документы на участие в конкурсе на пост главы Верхнеуральского района подали шесть человек: глава района Сергей Айбулатов, мастер Верхнеуральской газовой службы Константин Бухтияров, ведущий инженер участка транспортного обеспечения и весового контроля ОАО ММК "Метиз" Павел Владельщиков, пенсионер Павел Мулюков, безработный житель Челябинска Игорь Москвитин и глава Спасского сельского поселения Андрей Слободянюк. Конкурсная комиссия допустила всех кандидатов до голосования.

6 апреля депутаты большинством голосов избрали главой района Сергея Айбулатова. За него проголосовали 11 парламентариев, еще трое отдали свой голос за Константина Бухтиярова.