СК допросит кемеровскую журналистку, которая уехала в Екатеринбург после угроз в ее адрес

Следственный комитет разбирается в ситуации с угрозами кемеровской журналистке, которая уехала в Екатеринбург.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Кемеровской области, в феврале этого года неизвестные угрожали расправой главному редактору сетевого интернет-издания "Новости Киселевска". Со слов самой женщины, нападение на нее произошло в связи с осуществлением ее профессиональной деятельности. После этого она решила уехать в столицу Урала.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Сейчас СКР проверяет круг общения редактора и устанавливает участников инцидента.

Кемеровский следователь уже выехала в Екатеринбург, чтобы допросить женщину и признать ее потерпевшей по уголовному делу.