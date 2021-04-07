07 Апреля 2021
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Политика В России
Анатолий Антонов (2017) | Фото: Министерство обороны Российской Федерации

МИД назвал условие возвращения посла РФ в США

В МИД России заявили, что сроки возвращения посла РФ Анатолия Антонова в США зависят от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона.

По словам замглавы министерства Сергея Рябкова, Антонов, вероятно, не вернется в Штаты в ближайшее время.

"Мы ожидаем, что там смогут все же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений", - цитирует Regnum замглавы МИД РФ.

Напомним, после высказывания президента США Джозефа Байдена о российском президенте Владимире Путине, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов был приглашен в Москву. Как сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, с ним пройдут консультации, цель которых - выяснить, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.

Ранее Антонов встретился с членами комитетов Совета Федерации по международным делам, а также по обороне и безопасности. По его словам, российско-американские отношения находятся в тяжелом кризисе. Как отметил посол, администрация президента США Джо Байдена "взяла курс на продолжение курса раскручивания санкционной спирали под надуманными предлогами".

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МИД назвал условие возвращения посла РФ в США

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Теги: мид рф, посол рф, анатолий антонов, сша



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