СМИ: Zoom отключает российские госкомпании от своей видеосвязи

07 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

RuTube заменит YouTube?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
рмк, компьютер, видеосвязь (2020) | Фото: Департамент информационной политики и связей с общественностью РМК

СМИ: Zoom отключает российские госкомпании от своей видеосвязи

Американская компания Zoom запретила своим дистрибуторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций государственным учреждениям и госкомпаниям в России и странах СНГ.
Читайте также:

Как считают эксперты, Zoom следует за Microsoft, которая отказалась от поставок софта в МГТУ им. Баумана из-за риска введения ограничений со стороны Вашингтона. Как предполагается, из-за того решения пострадают в первую очередь российские образовательные учреждения, которые закупали услуги Zoom.

Как сообщили в Минпросвещения, школы могут использовать разные сервисы: "Система образования хорошо защищена вариативностью инструментов", пишет "Коммерсант".

Еще в середине апреля прошлого "ковидного" года министр просвещения Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил, что в стране к началу нового учебного года разработают аналогичную Zoom платформу для видеосвязи, где будет использовано отечественное программное обеспечение. В мае ему вторил глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков, он говорил, что необходимо внедрить отечественное программное обеспечение для обучения студентов, работа над этим идет, министр также сетовал, что информационная инфраструктура большинства вузов оказалась не готова к полному переводу учебного процесса онлайн.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: Zoom отключает российские госкомпании от своей видеосвязи

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Zoom, приложения, видеосвязь, госорганы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети