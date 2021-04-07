СМИ: Zoom отключает российские госкомпании от своей видеосвязи

Американская компания Zoom запретила своим дистрибуторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций государственным учреждениям и госкомпаниям в России и странах СНГ.

Как считают эксперты, Zoom следует за Microsoft, которая отказалась от поставок софта в МГТУ им. Баумана из-за риска введения ограничений со стороны Вашингтона. Как предполагается, из-за того решения пострадают в первую очередь российские образовательные учреждения, которые закупали услуги Zoom.

Как сообщили в Минпросвещения, школы могут использовать разные сервисы: "Система образования хорошо защищена вариативностью инструментов", пишет "Коммерсант".

Еще в середине апреля прошлого "ковидного" года министр просвещения Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил, что в стране к началу нового учебного года разработают аналогичную Zoom платформу для видеосвязи, где будет использовано отечественное программное обеспечение. В мае ему вторил глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков, он говорил, что необходимо внедрить отечественное программное обеспечение для обучения студентов, работа над этим идет, министр также сетовал, что информационная инфраструктура большинства вузов оказалась не готова к полному переводу учебного процесса онлайн.