Фургал заразился коронавирусом в СИЗО "Лефортово"

Экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал заразился коронавирусом в СИЗО "Лефортово".

Как заявил адвокат политика Михаил Карапетян, защита попросит следствие об изменении меры пресечения. Фургал сдал тест на COVID-19 6 апреля. По словам правозащитника, в ближайшие две недели бывший губернатор будет изолирован. Где он будет проходить лечение - неизвестно, сообщает ТАСС.

Напомним, на днях Фургал заявил, что считает уголовное дело против себя полностью заказным.

По словам бывшего главы региона, у следствия нет никаких доказательств его причастности к преступлениям.