На рассмотрение депутатов внесли законопроект об удаленном участии в судебных заседаниях

Кабмин России внес в Госдуму проект закона, который позволит участвовать в судебных заседаниях удаленно с помощью веб-конференции "при наличии в судах технической возможности".

Документ также предусматривает возможность подавать исковые заявления, жалобы, представления через портал госуслуг, сообщает "Коммерсант".

Тем временем, в Минцифры предложили активизировать сбор биометрических данных россиян.

Стимулировать сдавать биометрические "слепки" хотят с помощью "административных мер", в том числе путем ограничения удаленного доступа к ряду госуслуг в отсутствие биометрии.