Минсельхоз ответил на рост цен на продукты

Министерство сельского хозяйства России сообщило, что не видит предпосылок для резкого роста отпускных цен на продукты в стране.

Там назвали ситуацию на российском продовольственном рынке стабильной, подчеркнув, что Минсельхоз постоянно мониторит цены сельхозтоваропроизводителей на основные категории продовольствия, сообщает РИА "Новости".

Напомним, ранее Росстат опубликовал сведения о росте потребительских цен в марте, где лидером роста стали овощи и рыба.

По данным ведомства, морковь подорожала на 14,8%, картофель - на 13,4%, свекла - на 11,2%, лук репчатый - на 7,5%, капуста белокочанная - на 6,7%, виноград - на 3,8%. Огурцы и помидоры подешевели - на 25,2% и на 7,4% соответственно.