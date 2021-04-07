CNN: ВВС США неудачно испытали гиперзвуковое оружие

Испытания гиперзвуковой ракеты Air-Launched Rapid Response Weapon в США закончились привалом, сообщает CNN со ссылкой на сообщение ВВС страны.

Ракету планировалось запустить с бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress, однако запуск не состоялся, так как она не смогла произвести заложенную последовательность действий и осталась на борту самолета.

В 2018 году президент России Владимир Путин представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие.