07 Апреля 2021
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Политика В России
Сергей Кириенко (2017) | Фото: Александр Астафьев, ТАСС

Кириенко видит необходимость глобальных правил работы компаний в интернете

Мировое сообщество должно разработать правила для работы глобальных компаний в Сети.

Как заявил первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко, РФ будет добиваться соблюдения законодательства со стороны иностранных компаний. По словам Кириенко, в стране нет цензуры и "не может быть и цензуры глобальных платформ".

Замглавы напомнил, что в рамках ООН принята дорожная карта по цифровому сотрудничеству, сообщает ТАСС. В качестве примера принятия мер он привел замедление работы Twitter.

Роскомнадзор принял решение пока не блокировать полностью в России доступ к соцсети Twitter. Руководство компании пошло на контакт с российскими властями и "повысило скорость удаления запрещенных материалов". Хотя эта скорость все еще не вполне устраивает РКН, так что ведомство приняло решение о замедлении передачи графического и видеоконтента соцсети до 15 мая.

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Кириенко видит необходимость глобальных правил работы компаний в интернете

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Теги: Кириенко, интернет, компании



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