Украина получит от Pfizer 10 млн доз вакцины

Украинские власти заключили договор с фармацевтической корпорацией Pfizer (США) на поставку 10 млн доз вакцины против коронавируса, говорится на сайте главы государства.

"Это действительно сложно было сделать", - сообщил президент Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский подписал указ о вакцинации населения от коронавируса, согласно которому большинство взрослого населения должно вакцинироваться до конца года.

Планируется привлечь иностранцев для реализации прививочной кампании.