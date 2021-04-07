07 Апреля 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
врач, вакцинация, медицина, здравоохранение (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

Украина получит от Pfizer 10 млн доз вакцины

Украинские власти заключили договор с фармацевтической корпорацией Pfizer (США) на поставку 10 млн доз вакцины против коронавируса, говорится на сайте главы государства.

"Это действительно сложно было сделать", - сообщил президент Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский подписал указ о вакцинации населения от коронавируса, согласно которому большинство взрослого населения должно вакцинироваться до конца года.

Планируется привлечь иностранцев для реализации прививочной кампании.

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Украина получит от Pfizer 10 млн доз вакцины

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Теги: Украина, Pfizer, вакцина, коронавирус



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