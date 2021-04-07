07 Апреля 2021
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Экономика В России
инфляция, бедность (2015) | Фото: allday24.ru

Минэкономики: инфляция пойдет на спад в апреле

В Минэкономразвития заявили, что пик годовой инфляции в России пришелся на март.

Как передает корреспондент Накануне.RU, в документе ведомства говорится, что в апреле рост цен замедлится до 0,5–0,6% в месячном выражении и до 5,5–5,6% — в годовом.

Напомним, ранее Росстат опубликовал сведения о росте потребительских цен в марте, где лидером роста стали овощи и рыба. В частности, по данным ведомства, морковь подорожала на 14,8%, картофель - на 13,4%, свекла - на 11,2%, лук репчатый - на 7,5%, капуста белокочанная - на 6,7%, виноград - на 3,8%. Огурцы и помидоры подешевели - на 25,2% и на 7,4% соответственно.

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Минэкономики: инфляция пойдет на спад в апреле

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Теги: Минэкономики, инфляция, экономика



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