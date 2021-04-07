07 Апреля 2021
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Политика В бывшем СССР За рубежом
(2006) | Фото

Власти Беларуси раскрыли костяк BYPOL

Заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич заявил, что оппозиционная инициатива BYPOL, связанная с бывшим кандидатом в президенты Светланой Тихановской, пытается управлять незаконными акциями протеста.

"В ней собрались беглые силовики", - сказал Казакевич. По его словам, структура для координации акций перенимает опыт создателя Telegram-канала Степана Путило.

Он сообщил, что костяк входящих в оппозиционную структуру известен. Он состоит из бывших следователей и оперативников. Также в списке есть бывший преподаватель Академии милиции и бывший работник прокуратуры, передает "Sputnik Беларусь".

Ранее сообщалось, что Белоруссия инициирует экстрадицию экс-кандидата в президенты. 5 марта Генпрокуратура республики направила своим литовским коллегам запрос о выдаче Тихановской.

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Власти Беларуси раскрыли костяк BYPOL

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Теги: Беларусь, BYPOL



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