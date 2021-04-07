Власти Беларуси раскрыли костяк BYPOL

Заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич заявил, что оппозиционная инициатива BYPOL, связанная с бывшим кандидатом в президенты Светланой Тихановской, пытается управлять незаконными акциями протеста.

"В ней собрались беглые силовики", - сказал Казакевич. По его словам, структура для координации акций перенимает опыт создателя Telegram-канала Степана Путило.

Он сообщил, что костяк входящих в оппозиционную структуру известен. Он состоит из бывших следователей и оперативников. Также в списке есть бывший преподаватель Академии милиции и бывший работник прокуратуры, передает "Sputnik Беларусь".

Ранее сообщалось, что Белоруссия инициирует экстрадицию экс-кандидата в президенты. 5 марта Генпрокуратура республики направила своим литовским коллегам запрос о выдаче Тихановской.