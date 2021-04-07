Личного врача Навального отпустили после задержания

Правоохранительные органы отпустила главу "Альянса врачей" (внесен в реестр иноагентов), личного врача политика Алексея Навального Анастасию Васильеву.

Она была задержана 6 апреля у колонии в Покрове, где оппозиционер отбывает наказание. Женщине грозит до 20 дней ареста, сообщает "Коммерсант".

Днем ранее у колонии собралось около 30 человек. Они требовали предоставить Навальному медицинскую помощь.

5 апреля стало известно о том, что оппозиционер переведён в медико-санитарную часть – у осуждённого во время плановой диспансеризации были выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе высокая температура.