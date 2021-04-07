Личного врача Навального отпустили после задержания
Правоохранительные органы отпустила главу "Альянса врачей" (внесен в реестр иноагентов), личного врача политика Алексея Навального Анастасию Васильеву.
Она была задержана 6 апреля у колонии в Покрове, где оппозиционер отбывает наказание. Женщине грозит до 20 дней ареста, сообщает "Коммерсант".
Днем ранее у колонии собралось около 30 человек. Они требовали предоставить Навальному медицинскую помощь.
5 апреля стало известно о том, что оппозиционер переведён в медико-санитарную часть – у осуждённого во время плановой диспансеризации были выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе высокая температура.