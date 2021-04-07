Личного врача Навального отпустили после задержания

07 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

RuTube заменит YouTube?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Центральный ФО В России
Анастасия Васильева, председатель профсоюза &quot;Альянс врачей&quot; (2019) | Фото: youtube.com

Личного врача Навального отпустили после задержания

Правоохранительные органы отпустила главу "Альянса врачей" (внесен в реестр иноагентов), личного врача политика Алексея Навального Анастасию Васильеву.

Она была задержана 6 апреля у колонии в Покрове, где оппозиционер отбывает наказание. Женщине грозит до 20 дней ареста, сообщает "Коммерсант".

Днем ранее у колонии собралось около 30 человек. Они требовали предоставить Навальному медицинскую помощь.

5 апреля стало известно о том, что оппозиционер переведён в медико-санитарную часть – у осуждённого во время плановой диспансеризации были выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе высокая температура.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Личного врача Навального отпустили после задержания

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Навальный, задержания, оппозиция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.04.2021 21:25 Мск Навального перевели в медико-санитарную часть
Ранее 31.03.2021 19:55 Мск УФСИН опровергло заявление Навального о "пытках лишением сна" и отсутствии медпомощи
Ранее 31.03.2021 19:32 Мск Навальный объявил голодовку и требует врача
Ранее 31.03.2021 04:45 Мск Путин, Меркель и Макрон обсудили "Спутник V" и Навального
Ранее 30.03.2021 03:39 Мск Навального обвинили в симуляции болезни в колонии
Ранее 29.03.2021 03:02 Мск Российские врачи призвали власти оказать помощь Навальному
Ранее 26.03.2021 02:14 Мск Навальный заявил о "пытках бессонницей"
Ранее 25.03.2021 10:26 Мск ФСИН заявила об удовлетворительном состоянии Навального в колонии

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети