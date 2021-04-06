Цены на бензин за три месяца выросли больше, чем за прошлый год

Цены на бензин в России в марте по сравнению с февралем выросли на 1,1% в феврале он подорожал по сравнению с январем на 0,9%, а в январе – на 1%.

Рост потребительских цен на бензин в январе-марте 2021 года составил 3% при общей инфляции за этот период в 2,1%, с начала 2021 года стоимость бензина в России выросла больше, чем за весь 2020 год (за минувший год рост цен на бензин составил 2,5%), отмечает Интерфакс.

В годовом выражении в марте бензин вырос в цене на 5,2% при годовой инфляция – 5,8%.

Предыдущие месяцы – в декабре, ноябре, октябре и сентябре 2020 года – цены на бензин росли по 0,1% в месяц, в августе выросли на 0,3%, в июле подскочили на 0,9%, в июне на 0,8%, в мае они оставались стабильны, в апреле снизились на 0,2% (впервые с марта 2019 года), в марте и феврале росли по 0,1% после повышения на 0,2% в январе.

Цены на дизельное топливо в марте выросли по сравнению с февралем на 0,6%, феврале – на 0,5%, в январе – на 0,4%.