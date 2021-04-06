07 Апреля 2021
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Происшествия Свердловская область
ветхое жилье, жкх, аварийное жилье (2019) | Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

СК проверяет информацию о 95-летнем свердловчанине, который живет в аварийном доме

Верхотурским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Свердловской области проводится доследственная проверка по сообщению о возможном нарушении жилищных прав 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны, который проживает в городе Новой Ляле.

В ходе проверки сотрудниками Следственного комитета выясняются все без исключения обстоятельства данной ситуации. Опрашиваются как члены семьи ветерана, так и должностные лица городской администрации, истребована и анализируется интересующая следствие документация по вопросу порядка и условий предоставления ветерану жилого помещения. По итогам проверки Следственным комитетом будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении пресс-службы управления СКР по Свердловской области.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что ветеран живет по договору соцнайма в доме, построенном в 1914 году. Квартиру 60 лет назад получила жена ветерана. Дом на печном отоплении, у него протекает крыша и прогнил фундамент, но его не признали аварийным.

По словам заместителя главы Новолялинского городского округа Сергея Лопаева, указанный ветеран не являлся участником боевых действий, из-за чего власти не могут предоставить ему жилое помещение. По данным СМИ, в годы войны он занимался подрывной деятельностью на оккупированной территории, и статус ветерана у него есть, сообщает Коммерсант-Урал.

Ранее по данному факту провели проверки региональная прокуратура и уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. В результате дом еще раз осмотрит жилищная комиссия.

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СК проверяет информацию о 95-летнем свердловчанине, который живет в аварийном доме

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Теги: ветеран, аварийный дом



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