ФАС отреагировала на рост цен: начались проверки производителей овощей и яиц

ФАС отреагировала на сообщение о росте цен на овощи. Напомним, ранее Росстат опубликовал сведения о росте потребительских цен в марте, где лидером роста стали овощи и рыба.

В частности, по данным ведомства, морковь подорожала на 14,8%, картофель - на 13,4%, свекла - на 11,2%, лук репчатый - на 7,5%, капуста белокочанная - на 6,7%, виноград - на 3,8%. Огурцы и помидоры подешевели - на 25,2% и на 7,4% соответственно.

"В связи с поступлением в ФАС России информации о росте цен на овощи, проводятся камеральные проверки производителей плодоовощной продукции на предмет обоснованности повышения цен", - говорится в сообщении на сайте регулятора.

Кроме того, внеплановые проверки проходят и у крупнейших производителей куриных яиц и мяса птицы, "в том числе в части возможного необоснованного повышения цен, злоупотребления доминирующим положением на рынке либо наличия запрещенных антимонопольным законодательством соглашений или согласованных действий участников рынков", - говорится в сообщении ФАС.

Также служба проведет анализ ценообразования и определения розничных цен на куриные яйца у крупнейших торговых сетей.