07 Апреля 2021
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Экономика В России Москва
яблоки, перец, огурец, морковь, капуста, салат, баклажан, сельское хозяйство, овощи, продукты (2020) | Фото: vologda-oblast.ru

ФАС отреагировала на рост цен: начались проверки производителей овощей и яиц

ФАС отреагировала на сообщение о росте цен на овощи. Напомним, ранее Росстат опубликовал сведения о росте потребительских цен в марте, где лидером роста стали овощи и рыба.
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В частности, по данным ведомства, морковь подорожала на 14,8%, картофель - на 13,4%, свекла - на 11,2%, лук репчатый - на 7,5%, капуста белокочанная - на 6,7%, виноград - на 3,8%. Огурцы и помидоры подешевели - на 25,2% и на 7,4% соответственно.

"В связи с поступлением в ФАС России информации о росте цен на овощи, проводятся камеральные проверки производителей плодоовощной продукции на предмет обоснованности повышения цен", - говорится в сообщении на сайте регулятора.

Кроме того, внеплановые проверки проходят и у крупнейших производителей куриных яиц и мяса птицы, "в том числе в части возможного необоснованного повышения цен, злоупотребления доминирующим положением на рынке либо наличия запрещенных антимонопольным законодательством соглашений или согласованных действий участников рынков", - говорится в сообщении ФАС.

Также служба проведет анализ ценообразования и определения розничных цен на куриные яйца у крупнейших торговых сетей.

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ФАС отреагировала на рост цен: начались проверки производителей овощей и яиц

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Теги: росстат, рост цен, продукты, фас



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Ранее 06.04.2021 19:22 Мск В России подорожали овощи, рыба, майонез и фастфуд

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