06 Апреля 2021
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Общество В России Москва
(2018) | Фото: пресс-служба администрации сургута

Профсоюз "Таксист" обратился в Генпрокуратуру из-за слияния "Яндекс.Такси" и "Везет"

Профсоюз "Таксист" пожаловался в Генпрокуратуру и ФАС на действия "Яндекс.Такси" при покупке группы "Везет". Напомним, таксисты недовольны результатом слияния компаний - перешедшие в Яндекс водители "Везет" считают, что условия их работы ухудшились.
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Известия сообщают, что ранее организация уже просила антимонопольную службу провести проверку, но регулятор указал, что сделка не требует согласования. В профсоюзе настаивают, что она нарушает законодательство, и просят прокуратуру проверить обстоятельства покупки. Совокупная доля обеих компаний на рынке может составить до 70% по всей стране, оценивали ранее в ФАС.

"Сделка приведет "к усилению позиции уже существующего монополиста в лице "Яндекс.Такси", ухудшению конкуренции на рынке легкового такси, что отрицательно скажется на положении водителей», уверены в профсоюзе. Хотя сейчас сделка формально соответствует антимонопольному законодательству, соглашение фактически подразумевает покупку всей группы "Везет", против чего ранее уже выступала ФАС", - указано в письме.

Авторы обращения утверждают, что "Яндекс" навязывает таксистам невыгодные им условия работы, в одностороннем порядке определяя комиссию, которую берет себе агрегатор — в некоторых случаях это до 50% стоимости поездки.

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Профсоюз "Таксист" обратился в Генпрокуратуру из-за слияния "Яндекс.Такси" и "Везет"

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Теги: яндекс.такси, везет, профсоюз



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