На Ямале бывший высокопоставленный чиновник и бизнесмен арестованы по делу о взятке

Бывший высокопоставленный чиновник на Ямале арестован по делу о коррупции - следственный комитет предъявил обвинение в получении особо крупной взятки экс-директору регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства. Также обвинение предъявлено генеральному директору ООО "Реском-Тюмень" - его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере, он также взят под стражу.

Эпизод взятки был выявлен при предварительном расследовании дела об особо крупном мошенничестве, в котором фигурируют бывший чиновник и трое бизнесменов - по предварительному сговору они совершили хищение бюджетных средств, полагают следователи.

По данным следствия, в период с января по июнь 2011 года директор окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства с целью обеспечения победы в аукционе ООО "Реском-Тюмень" и ООО "Партнер-Групп", дал указание подчиненным сотрудникам изготовить проекты аукционной документации, содержащие условия заведомо неисполнимые для иных участников аукциона.

В результате его незаконных действий администрациями сельских поселений были заключены муниципальные контракты с победителями аукционов - ООО "Реском-Тюмень" и "ООО Партнер Групп" на производство ремонта уличной дорожной сети в сельских поселениях ЯНАО.

После чего, используя ранее разработанную схему хищения денежных средств путем предоставления заведомо ложных документов по исполнению условий контрактов, участниками преступной группы – руководителями коммерческих организаций были похищены бюджетные денежные средства в общей сумме более 920 млн рублей.

За лоббирование интересов коммерческих организаций по заключению муниципальных контрактов генеральный директор ООО "Реском-Тюмень" в октябре 2011 года передал должностному лицу взятку в особо крупном размере в виде транспортного средства БМВ Х5, стоимостью около 1,5 млн рублей.

По ходатайству следствия Ленинским районным судом города Тюмени в отношении взяткодателя и взяткополучателя избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время следственной группой совместно с оперативными подразделениями УЭБиПК УМВД России по ЯНАО проводится работа по выявлению причастности иных должностных лиц ЯНАО к совершенному преступлению.